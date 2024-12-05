وزيران ومحافظ يلتقون نواب السويس لبحث تحقيق الاستدامة الصناعية

السويس- حسام الدين أحمد:

زار المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، شركة النصر للأسمدة "سمادكو" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وكان في استقبالهما اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس.

وبحث المهندس محمد شيمي والدكتورة ياسمين فؤاد، سبل تعزيز التعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والبيئة لتنفيذ مزيد من المشروعات البيئية في مختلف الشركات الصناعية، استهل الوزيران ومحافظ السويس الزيارة بعقد لقاء مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة السويس، في إطار الحرص على تعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان،

وخلال اللقاء جرى الاستماع إلى الرؤى والمقترحات التي عرضها النواب، ومناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الخاصة بشركة النصر للأسمدة والجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة في المجال الصناعي والبيئي، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس.

وأكد الوزيران أن مشروعات تطوير الشركات وتحديث العمليات الصناعية باستخدام تكنولوجيا حديثة لابد وأن تشتمل على تحقيق معايير الجودة والاستدامة والالتزام بالاشتراطات البيئية.

وأشاد نواب البرلمان بالجهود الحكومية المبذولة في تطوير الصناعة وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدين دعمهم الكامل لكافة المبادرات الرامية إلى تعزيز القطاع الصناعي في محافظة السويس.







