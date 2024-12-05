للحماية من السمنة.. انطلاق فعاليات مبادرة "صحتك بالدنيا" بالشرقية

الشرقية ـ ياسمين عزت:

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيرا بصحة المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية وخاصة الشباب كونهم اللبنة الأساسية لبناء المجتمع، مشيداً بمبادرة وزارة الشباب والرياضة "صحتك بالدنيا" للحماية من السمنة وتشوهات القوام، والتي تأتي تنفيذاً للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان للوصول لمجتمع صحي خالٍ من الأمراض.

وأشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة" لبناء الإنسان المصري، انطلقت فعاليات مبادرة وزارة الشباب والرياضة " صحتك بالدنيا" للحماية من السمنة وتشوهات القوام بمحافظة الشرقية.

تأتي المبادرة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، وبالتعاون بين الإدارة المركزية للطب الرياضي بالوزارة "الإدارة العامة لشئون الوحدات والمراكز الطبية" ووحدة الطب الرياضي بالمديرية، وبحضور 200 مشارك من مختلف الفئات العمرية، وذلك بقاعة مناسبات الشهيد المنسي بنادي الشرقية الرياضي بمدينة الزقازيق.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، قيام الدكتور عبد اللطيف سعيد أستاذ مساعد علوم الصحة بكلية علوم الرياضة بنين والدكتورة أمل أحمد أستاذ التربية الصحية بكلية علوم الرياضة للبنات بجامعة الزقازيق، بتقديم ندوات التوعية الخاصة بعلاج السمنة والنحافة وتشوهات القوام وكيفية الوقاية منها وأساليب التغذية الصحية والممارسات الرياضية وأثرها في مواجهة وعلاج السمنة وانحرافات القوام والنحافة وكيفية علاجها والوقاية منها وأهمية إجراء الفحوصات الفسيولوجية بشكل دوري.



وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، قيام شباب مشروع YLY والعاملين بوحدة الطب الرياضي باستقبال الحضور والتعاون في تنظيم إجراءات الكشف الطبي بشكل مرن والذي لاقى إعجاب واستحسان المشاركين، لافتاً إلى أنه في الختام تم توزيع شهادات على المشاركين لحضورهم ومشاركتهم الفعالة في الندوات والفعاليات.