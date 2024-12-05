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قرار جمهوري بتعيين عميدين جديدين بجامعة بنها

12:13 م الخميس 05 ديسمبر 2024

الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد بالجامعة.

وشملت القرارات تعيين الدكتور كرم عبد الغني عبد الرحمن جودة عميدا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وتعيين الدكتورة زينب فيصل عبد القادر عميدا لكلية الهندسة ببنها.

وقدم رئيس جامعة بنها التهنئة للعمدين الجددين، متمنيًا لهما التوفيق والنجاح في مهام منصبهم.

كما وجه "الجيزاوي" الشكر للدكتور فهمي عبد الحليم القائم بعمل عميد كلية الهندسة ببنها، وذلك تقديرًا لما بذله من جهد خلال فترة عمله قائم بعمل عميد للكلية.

الدكتور ناصر الجيزاوي جامعة بنها قرار جمهوري تعيين عميدان جديدان القليوبية
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