تداول 173 ألف طن بضائع و3200 حاوية بميناء الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

شهد ميناءي الإسكندرية والدخيلة نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والملاحة وتداول البضائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، إذ يجرى شحن وتفريغ 41 سفينة على الأرصفة.

وصرح أحمد بريقع، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، في بيان، اليوم الخميس، أن تلك السفن تتوزع بواقع 23 سفينة بضائع عامة و9 سفن صب جاف و5 سفن حاويات و4 صب سائل.

ولفت إلى تداول 3197 حاوية خلال 24 ساعة تتوزع بواقع 1654 حاوية واردة من الخارج و1543 حاوية مصدرة إلى الخارج بما يشكل 48.3% تقريبًا من إجمالي عدد الحاويات.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أنه جرى تداول 173 ألف طن تقريبًا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وجاف وبضائع عامة وترانزيت.

وشدد اللواء بحري أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل وإتباع المعايير البيئية القياسية لمنع التلوث.