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ضبط 4 أطنان أسماك ولحوم مجهولة المصدر خلال حملات تفتيشية بالشرقية

04:19 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

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الشرقية - ياسمين عزت:

شنت إدارة تموين أولاد صقر برئاسة محمد شعير مدير الادارة ومفتشي الإدارة حملة تموينية على المحال التجارية وثلاجات اللحوم والأسواق.

أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر والمخالفات في أولاد صقر منها محضر لإدارة ثلاجة لحوم وأسماك بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على محتوياتها من سلع غذائية.

كما حررت الحملة بتحرير 149 محضراً خلال الحملات التموينية المفاجئة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 105 محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخابز تعمل بدون ترخيص.

كما تم تحرير 44 محضراً في مجال الأسواق والسلع الغذائية والغير غذائية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص .

من جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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الشرقية محمد شعير أسماك لحوم حملة تموينية
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