بالصور- رئيس جامعة المنيا الأهلية يفتتح 4 معامل بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

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المنيا- جمال محمد:

افتتح الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، اليوم الأربعاء، 4 معامل حديثة ومتطورة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تضم 100 جهاز كمبيوتر بمواصفات تكنولوجية عالية الجودة، ضمن منظومة المعامل التفاعلية المتطورة بالجامعة لضمان جودة التعليم وتحقيق مستوى عال من التميز يليق بالطلاب.

شهد الافتتاح الدكتور أبو هشيمة مصطفى السيد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والدكتور عبد المجيد أمين عميد كلية الحاسبات والدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب والدكتور باسم محمود أمين عام الجامعة.

وأجرى فرحات جولة داخل المعامل الأربعة واستمع إلى شرح مفصل عنها، وحاور الطلاب الذين عبروا عن سعادتهم بالمعامل ومستواها التكنولوجي المتطور، كما تفقد قاعات المحاضرات والتجهيزات النهائيه لها بأجهزة الصوت وشاشات العرض التفاعلية الذكية تدعيما لأنظمة التعليم التفاعلي بجميع كليات الجامعة.

وتابع رئيس الجامعة انتظام الدراسة بكليات وبرامج الجامعة الأهلية وذلك للوقوف على المتطلبات التي تحتاجها لإتاحة كافة السُبل وتقديم تعليم مُتميز ذات جودة وكفاءة عالية للطلاب المُلتحقين بالجامعة .

وأكد فرحات استمرار جامعة المنيا الأهلية بأداء عملها بأفضل صورة لاستكمالاً خُطتها ورؤيتها التي وضعت منذ إطلاقها وحتى العمل بكامل طاقتها لتلبية الهدف من إنشائها وتحقيقا لرؤية قيادة الدولة المصرية بمُواجهة التحديات التكنولوجية المُتسارعة وتلبية متطلبات سوق العمل المستقبلي، لكونها نموذجاً لثقافة جامعات الجيل الرابع مثمناً الاحترام المتبادل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأهلية.