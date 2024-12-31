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الفريق أسامة ربيع يعيد تشكيل مجلس إدارة هيئة قناة السويس

04:12 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

الفريق أسامة ربيع

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد للهيئة لعام 2025، في إطار استراتيجية التطوير المستمر لدعم الإدارة بالكفاءات المتخصصة.

وجاء التشكيل الجديد على النحو التالي: تعيين المهندس جمال السيد أبو الخير اللبودي: عضو مجلس الإدارة، ومدير إدارة الرئاسة، الدكتور المهندس ياسر حسن عبدالله الششنجي مدير إدارة الاتصالات ونظم المعلومات، الدكتور فتحي محمد عبد الباري، قائما بعمل مدير إدارة التخطيط والبحوث والدراسات، المحاسبة حنان محمد محسن، قائمة بعمل مدير إدارة الخدمات.

كما تم تعيين المحاسب محمود عبده مصطفى حسن قائما بعمل مدير إدارة التموين، الدكتور المحاسب منتصر خليل إبراهيم عبد الفتاح، قائم بعمل مدير الإدارة المالية، المهندسة نيفان عماد الدين السيد علي، قائمة بعمل مدير إدارة الأشغال، المهندس محمد غريب أبو الرجال، قائما بعمل مدير إدارة شؤون العاملين.

وتعيين المهندس محمد محمود حسن درويش، قائما بعمل مدير الإدارة الهندسية وتعيين عبد العزيز فرحات قائما بعمل مدير الإدارة القانونية، الدكتور المهندس عبد الحكيم زكريا محمد، قائما بعمل مدير إدارة الكراكات.

وتعيين المهندس أحمد جاد عبده البربري، قائما بعمل مدير إدارة الترسانات الدكتور المهندس علاء الدين الشيخ، قائما بعمل مدير إدارة الأنفاق والكباري، والمهندس نشأت نصر الدين هاشم، قائما بعمل مدير إدارة التحركات، المهندس أشرف أنور عبد الغني يونس، رئيس إدارة الشركات.

يأتي هذا التشكيل الجديد في سياق حرص الهيئة على تعزيز الأداء المؤسسي ودعم المشروعات الكبرى التي تنفذها، بما يضمن استمرار دور قناة السويس كأحد أبرز الشرايين الحيوية لحركة التجارة العالمية.

الفريق أسامة ربيع تشكيل مجلس إدارة هيئة قناة السويس هيئة قناة السويس الإسماعيلية
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