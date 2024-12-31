بالصور- هطول أمطار على المنوفية ورفع درجة الاستعداد القصوى

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المنوفية- أحمد الباهي:

تعرضت محافظة المنوفية اليوم الثلاثاء، لموجة من الطقس السيئ أدت إلى هطول أمطار متوسطة على أماكن متفرقة بمركز شبين الكوم.

وأعلن المهندس رشدى السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى، بالإضافة إلى انتشار فرق من الشركة لتسليك البالوعات في حالة حدوث أي انسداد لها،

وأشار إلى انتشار سيارات الكسح لشفط المياه، لتسيير حركة المرور لعدم حدوث تكدس مروري، مؤكدًا شفط تجمعات مياه الأمطار بأماكن متفرقة بمدينة شبين الكوم.

وأوضح أن باقي الأفرع التابعة للشركة على أتم الاستعداد بكافة معداتها لشفط تجمعات مياه الأمطار حفاظًا على انتظام الحركة المرورية.