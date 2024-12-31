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بالصور- تشييع جنازة شقيق وزير الخارجية بدر عبد العاطي في أسيوط

02:15 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    تشييع جنازة شقيق وزير الخارجية بدر عبد العاطي في أسيوط
  • عرض 4 صورة
    تشييع جنازة شقيق وزير الخارجية بدر عبد العاطي في أسيوط
  • عرض 4 صورة
    تشييع جنازة شقيق وزير الخارجية بدر عبد العاطي في أسيوط
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أسيوط - محمود عجمي:

شهدت محافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، تشييع جثمان شقيق الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بمقابر العائلة في مدينة أسيوط.

وحضر المئات من أهالي المحافظة لتقديم واجب العزاء والمشاركة في مراسم التشييع.

وأكد مصدر مسئول بأسيوط أن صلاة الجنازة أُديت على الجثمان بحضور عدد من الأهالي والمعارف، مشيرًا إلى أن الدكتور بدر عبد العاطي في طريقه إلى مسقط رأسه بالمحافظة لاستقبال واجب العزاء في شقيقه، ومن المقرر أن تقام مراسم العزاء اليوم بدار المناسبات في أسيوط.

أسيوط بدر عبد العاطي وزير الخارجية
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