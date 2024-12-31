بالصور- محافظ أسيوط يتفقد مدرسة ساحل سليم الثانوية الصناعية لمتابعة سير العملية التعليمية

أسيوط - محمود عجمي:

تفقد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، مدرسة ساحل سليم الثانوية الصناعية بنين بقرية المطمر، في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير العملية التعليمية بمختلف مدارس المحافظة.

وهدفت الزيارة إلى الوقوف على سير العمل داخل أقسام وورش المدرسة الفنية والصناعية، ومدى استغلال الإمكانات المتاحة من معدات وأجهزة لتدريب الطلاب على الحرف والمهن المختلفة، بما يسهم في صقل مواهبهم وإعدادهم لسوق العمل.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وعبد اللطيف فضالة، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، ومصطفى فهمي، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وأشرف جابر، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمدرسة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أقسام المدرسة، حيث اطلع على التدريب العملي للطلاب في أقسام الصيانة والأعمال الصحية، وقسم الماكينات، ونجارة الأثاث.

وشاهد خلال الزيارة عمل مكبس الأخشاب، موجهاً بالاستفادة من مخلفات الجريد في كبس الأخشاب وتشغيل المعادن، والتشكيل، واللحام. كما تفقد قسم أعمال البناء والزخرفة، حيث اطلع على كيفية عمل بعض المعدات وماكينات التصنيع.

وأكد المحافظ ضرورة التنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمركز لنقل كميات الحديد والأخشاب غير المستغلة وإعادة تصنيعها وتدويرها لتحقيق الاستفادة القصوى منها.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد قسم التبريد والتكييف، حيث استمع إلى شرح مفصل من مسؤول القسم حول التدريبات النظرية والعملية التي يتلقاها الطلاب. وأشار المحافظ إلى أهمية تشكيل فريق من الطلاب المتميزين لصيانة أجهزة التكييف بالوحدات المحلية، بما يعكس استغلال إمكانات وخبرات الطلاب بشكل عملي، مع تخصيص مقر عمل دائم لهم.

كما استمع المحافظ إلى شرح من مدير المدرسة، الذي أوضح أن المدرسة تضم 43 فصلًا دراسيًا للصفوف المختلفة بالمرحلة الثانوية، بإجمالي 795 طالبًا.

وأكد المحافظ دعمه الكامل لتذليل العقبات التي تواجه ربط التعليم الفني بسوق العمل، مشددًا على أهمية التدريب من أجل التوظيف وخلق جيل من الشباب قادر على العمل في مختلف القطاعات، ويمتلك المهارات والقدرات اللازمة.

وأشار محافظ أسيوط إلى اهتمام الدولة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعليم الفني، مؤكدًا على ضرورة أن يحرص الطلاب على كسب الخبرات والتدريب الجيد في الحرف اليدوية والأعمال الفنية، بما يؤهلهم لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة.