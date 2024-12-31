5 أيام من الأمطار.. الطقس السيئ يواصل ضرب الإسكندرية- صور

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فرق الطوارئ تتمركز في النقاط الساخنة.. تحرك عاجل من "صرف الإسكندرية"

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الإسكندرية – محمد عامر:

واصلت موجة الطقس السيئ ضرب أحياء الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، يصاحبها هطول أمطار غزيرة وعواصف ورياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع، وذلك دون تأثير على حركة المرور.

وسجلت درجات الحرارة على المدينة الساحلية 17 درجة مئوية للعظمى و14 للصغرى، فيما بلغت سرعة الرياح 23 كيلو متر/ الساعة، والرطوبة 56% ما زاد الشعور ببرودة الطقس.

وأعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتعامل مع موجة الطقس السيئ وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وكلف المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.

واستمرت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في نشر فرق طوارئ ومعدات وسيارات شفط لكسح أي تجمعات لمياه الأمطار بمختلف الشوارع والميادين، لضمان استمرار حركة المرور.

وقرر اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وقف الإجازات وبدل الراحات ونشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة، واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمصبات.

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة العامة بميناء الإسكندرية انتظام حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.









