طلبت البقاء ليوم واحد.. التدخل السريع في الغربية ينقذ مسنة من برد الشتاء (صور)

الغربية - مروة شاهين:

تمكن فريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية من إنقاذ سيدة مسنّة في العقد الثامن من العمر، كانت تقيم في العراء أمام إحدى المقابر بقرية سنباط التابعة لمركز زفتى.

السيدة، من مواليد 1953، لم يكن لها من يرعاها بعد أن تخلى عنها ابنها، وقامت ببيع كل ممتلكاتها لسداد ديون نجلها.

وتمكنت وحدة التدخل السريع من الحصول على معلومات بشأن السيدة المسنّة يوم أمس، فتوجه الفريق إلى موقع البلاغ ليجدها جالسة أمام المقابر بصحبة ابنها البالغ من العمر 41 عامًا.

طلبت السيدة من الفريق أن تُبقى في مكانها ليوم واحد لتتمكن من جلب بطاقتها الشخصية.

وأكدت السيدة أنها كانت تمتلك منزلًا، ولكن بسبب الديون والتصرفات غير المسؤولة لابنها، اضطرت لبيع كل ما تملكه.

وأضافت أنها تتلقى معاشًا عن زوجها المتوفى. وقد رفض الجميع تأجير مكان سكن لها بسبب تصرفات ابنها، مما جعلها تضطر إلى اللجوء للعيش في المقابر.

عرض فريق التدخل السريع على السيدة أماكن إقامة توفرها الدولة لحالات مشابهة، ولكنها رفضت في البداية خوفًا على ابنها. وبعد التحدث معها وإقناعها، وافقت على الانتقال إلى دار رعاية اجتماعية.

تم التنسيق مع مديرة دار الرعاية الاجتماعية للمسنين في طنطا لاستقبال السيدة، حيث تم نقلها إلى الدار، وهي الوحيدة التي تستقبل المسنين من كلا الجنسين الذين ليس لديهم من يرعاهم، وذلك دون مقابل للحالات معدومة الدخل.