الأصعب هذا الشتاء.. موجة من الطقس السيئ والأمطار تجتاح الإسكندرية - صور

طلبت البقاء ليوم واحد.. التدخل السريع في الغربية ينقذ مسنة من برد

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

اجتاحت أحياء الإسكندرية، صباح اليوم الاثنين، موجة من الطقس السيئ، هي الأصعب هذا الشتاء، يصاحبها أمطار غزيرة إلى متوسطة وعواصف وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع.

وتراوحت درجات الحرارة على المدينة الساحلية بين 16 درجة مئوية للعظمى و14 للصغرى، فيما بلغت سرعة الرياح 19 كيلو متر/ الساعة، والرطوبة 69% ما زاد الشعور ببرودة الطقس.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بفرق طوارئ ومعدات وسيارات شفط لكسح أي تجمعات لمياه الأمطار بمختلف الشوارع والميادين، لضمان استمرار حركة المرور.

وقرر اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وقف الإجازات وبدل الراحات ونشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة، واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات وتفريغ بيارات محطات الرفع أول بأول.

وعٌطلت الدراسة، اليوم، بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة، بسبب سوء الأحوال الجوية، ووفقًا للقرار الصادر من الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والمنطقة الأزهرية إرجاء التقييمات والامتحانات التي كانت مقررة اليوم وفق الجداول المعلنة إلى مواعيد أخرى بسبب الطقس السيئ.