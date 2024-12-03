6 مصابين في تصادم سيارتين على صحراوي قنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

أصيب 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في تصادم سيارة نقل بأخرى 7 راكب، على الطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية العركي فرشوط، شمالي محافظة قنا.

تلقت أجهزة مديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي في مركز فرشوط.

أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بشكل مبدئي جاري نقلهم إلى مستشفى فرشوط لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة جراء وقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي.

حرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.