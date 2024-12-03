استدعاء مدير المدرسة.. جهات التحقيق تعاين موقع حريق مدرسة بورسعيد الثانوية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عاين فريق من جهات التحقيق موقع حادث حريق مدرسة بورسعيد الثانوية للفتيات، اليوم الثلاثاء، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق.

واستمعت جهات التحقيق لشهود العيان، واستدعت الأدلة الجنائية للقيام بدورها، كما استدعت مديرة المدرسة للاستماع لأقوالها في الحادث.

وكانت إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، تلقا بلاغا بنشوب حريق محدود داخل مخزن بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات، وانتقلت قوات الحماية المدنية وبرفقتها سيارة إطفاء إلى المدرسة وجرى السيطرة على الحريق وإخماده، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات وأسباب الحريق النهائية وحصر التلفيات.

واستقبلت مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد 32 طالبة مصابة باختناق وهلع نتيجة الحادث، وحصل كل منهن على العلاج وغادروا المستشفي، بينما جرى حجز علاء المحمدي، حارس المحافظ لتعرضه لصعق كهربائي خلال تفقد المحافظ لموقع الحادث، وتعرض كذلك المحافظ للصعق ولم يتعرض للاصابة ويمارس عمله بشكل طبيعي.