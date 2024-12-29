تعطيل الدراسة غدًا في جميع مدارس البحيرة بسبب الطقس السيئ

البحيرة- أحمد نصرة:

قررت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة غدًا الاثنين، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية في نطاق المحافظة.

ويأتي القرار بناءً على توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض بعض المناطق لحالة من سوء الأحوال الجوية.

يشمل القرار جميع الطلاب والمعلمين، بما في ذلك المعلمين المعينين بنسبة 5%، وأيضًا جميع الأمهات اللاتي يَرْعَيْنَ أطفالًا يقل عمرهم عن 12 عامًا.

ويستثنى من هذا القرار القيادات وأطقم العمل، وفقًا للاحتياجات التي يحددها مديرو المدارس والإدارات التعليمية، مع استمرار سير العمل في جميع الدواوين والإدارات التعليمية.