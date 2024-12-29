أبرزها جريمة طفل "الدارك ويب" ومجازر أسرية بطوخ.. حصاد عام دموي في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت محافظة القليوبية في عام 2024 العديد من الأحداث التي شغلت الرأي العام، أبرزها جريمة مقتل طفل شبرا الخيمة والمشهورة إعلاميًا بقضية "الدارك ويب"، بالإضافة إلى قيام أب بقتل أطفاله الـ4 انتقامًا من زوجته بقليوب، كما شهدت أيضًا قيام أب بذبح أبناءه وزوجته وإشعال النيران في والدته وشقيقه بطوخ.

واستكمالًا للأحداث المؤسفة بالقليوبية شهدت المحافظة، وفاة 7 أشخاص في حريق مصنع للشمع بالقليوبية، بالإضافة إلى انفجار في 3 محطات صرف صحي في آن واحد بالخانكة والمرج والخصوص، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص.

أب يقتل أطفاله

تجرد أب من مشاعر الإنسانية وقتل أطفاله الأربعة بقرية حلابة في قليوب بمحافظة القليوبية، وأكد المتهم أنه قام بقتل أطفاله الـ 4 وهم: "جلال عبد العظيم 21 سنة، وتسنيم 18 سنة، وريتاج 9 سنوات، ونديم 15 عاما" وذلك لقيامة بتعاطي المواد المخدرة.

كما أكد المتهم فى التحقيقات أنه كان يوجد خلافات بينه وبين زوجته، وبعد رفضها الرجوع إليه قام بذبح وطعن أطفاله، ثم قام بوضع الجثامين بجوار بعضها وقام بتصويرها وإرسالها لوالدتهم؛ عقابا لها لرفضها الرجوع إليه، كما أوضح أنه قام بجريمته بعد أن قدم لأبنائه عصيرا ووضع فيه المخدر وبعد فقدانهم الوعي قام بتنفيذ جريمته.

ذبح أبنائه وزوجته واشعل النيران في والدته

شهدت قرية كفر منصور التابعة لمركز طوخ محافظة القليوبية، جريمة قتل بشعة، حيث قام شخص بذبح زوجته وابنه وابنته وحرق جثة والدته وشقيقه.

كشفت التحقيقات الأولية في قضية مذبحة طوخ، أن المتهم ترك منزل العائلة منذ أسبوعين لخلافات بينه وبين والدته وشقيقه المجني عليه، وأن المتهم ارتكب الجريمة على عدة أيام، فمنذ أيام قتل زوجته وطفليه.

فيما كشفت روايات الأهالي عن الطريقة التي قتل بها المتهم أسرته، حيث روى البعض أنه قتلهم خنقا لوجود آثار خنق على الجثث وأسلاك، وآخرين أكدوا أنهم ماتوا خنقًا بالغاز، وفي فجر أمس الأحد، عزم على قتل شقيقه ووالدته، حيث أن لديه شقيق متزوج يقطن الدور العلوي واثنين آخرين لم يتزوجا منهم المجني عليه والذي توفى بعد مكوثه في المستشفى لعدة أيام، وأخر أراد المتهم إخراجه من دائرة الانتقام.

طفل شبرا الخيمة

جريمة بشعة شهدتها مدينة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، كان ضحيتها الطفل أحمد محمد سعد البالغ من العمر 15 عامًا، بعد العثور على جثته مذبوحًا ومقطوعة إلى نصفين داخل شقة سكنية بعزبة عثمان بشبرا الخيمة واستخرج أعضائه البشرية.

واتهمت أسرة المجني عليه المتهم بخطف ابنهم قبل 3 أيام من العثور على جثمانه، متهمين إياه بذبحه وسرق أعضاءه، وحين عثروا على جثته وجدوها مقسومة نصفين بشكل طولي وأجزاء منها غير موجودة مثل العين.

وتبين من التحقيقات أن المتهم مقيم في مصر كان يتواصل مع آخر في الكويت عبر منصات التواصل الاجتماعي وطلب منه إحضار طفل وقتله تجهيزًا لعملية سرقة أعضائه عبر "فيديو كول" بينهما وبيع فيديو الجريمة بمبالغ فلكية عبر مواقع الإنترنت غير المشروعة "الدارك ويب".

حريق مصنع الشمع

شهدت منطقة مساكن إسكو بشبرا الخيمة بالقليوبية حادث مأساوي راح ضحيته 7 أشخاص إثر نشوب حريق هائل فى مصنع للشمع ، حيث حاصرت النيران المتوفين فلقوا مصرعهم خنقا.

وأكد شهود العيان فوجئوا بخروج دخان كثيف من المبنى والشبابيك بالطابق الأرضى للمصنع فأسرعوا لاستطلاع الأمر، فوجدوا النيران قد نشبت في كل المكان، وهرعوا لاستدعاء سيارات الإطفاء التي حضرت على الفور وتعاملت مع الحريق.

كما ساعد بعض الأهالي في عمليات الاطفاء، موضحين أن عمال المصنع كانوا مختبئين من النيران فى غرفة فى آخر المنزل، لكن النيران والأدخنة حاصرتهم فلقوا مصرعهم.

انفجار في 3 محطات صرف

شهدت محافظة القليوبية، انفجار في 3 محطات صرف صحي في آن واحد بالخانكة والمرج والخصوص، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص، حدث نتيجة تسرب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحي أدى إلى اشتعال حرائق بخمسة مواقع في محطتي القلج والخصوص وغرف الاتصال بينهما.

وحدث تسرب غاز في خط صرف 1200م الخاص بشركات البترول في خطوط صرف القاهرة الكبرى عبر خطوط أنابيب ولقد حدث اختلاط خطوط الصرف بالمواد البترولية مما أدى إلى حدوث التسريب وحريق بالمحطة جرى السيطرة على الحريق بالخصوص والقلج.

وتبين أن محطة الخصوص التي شهدت الواقعة تخدم محطات القلج والمرج وعندما حدث تسريب في المحطة أثر على الباقي وجرى تشغيل 60% من المحطة.