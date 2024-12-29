سمكة قرش تهاجم سائحين فى مرسى علم.. وفاة أحدهما وإصابة الآخر



قنا - عبدالرحمن القرشي :

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قرارا برفع حالة الاستعداد والمتابعة اللحظة بمحميات البحر الأحمر لمتابعة حادث هجوم سمكة قرش بالمياه العميقة خارج منطقة السباحة بمنطقة شمال مرسى علم، وتشكيل لجنة عاجلة بالتنسيق والتعاون مع محافظة البحر الأحمر والجهات المعنية للوقوف علي أسباب الحادث.

وكانت وزارة البيئة تلقت بلاغ بتعرض اثنين من السياح الأجانب لحادث هجوم من سمكة قرش في منطقة شمال مرسى علم، مما أسفر عن إصابة أحدهما ووفاة الآخر وتم ايداعهم مستشفى بورتو غالب.

وكشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن التعامل مع الحادث يتم في إطار الإجراءات العاجلة لوزارة البيئة بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر، حيث سيتم اغلاق المنطقة ومنع السباحة من منطقة السقالات لمدة يومين اعتبارا من غدا الأثنين وخاصة في ظل وجود تعليمات مشددة مسبقة تم نشرها بمنع السباحة من علي السقالات، وسيتم إجراء المتابعة لمراعاة استقرار الأوضاع في موقع الحادث ومناطق المسح المستهدفة.