محافظ جنوب سيناء يتابع المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية -صور

جنوب سيناء - رضا السيد :

تفقد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، مخزن الجملة بمدينة رأس سدر، ودلتا ماركت بقرية أبوصوير التابعة للمدينة، وذلك لمتابعة المخزون الإستراتيجي للسلع المختلفة، والتأكد من طريقة التخزين الصحيحة، ومدى ضخها للمواطنين بأسعار مخفضة بالمنافذ التابعة لمديرية التموين، وذلك بحضور اللواء خيري حسين، السكرتير المساعد، ومحمد حامد، رئيس مدينة رأس سدر، والمهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، وعضو الشركة العامة لتجارة الجملة.

ووجه المحافظ بضرورة مراجعة عوامل الأمن والسلامة لمازن الجملة بشكل ضوري، والعمل على ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الحرة بفروع دلتا ماركت، وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأكد المحافظ، ضرورة توفير اللحوم والأسماك داخل المنافذ التابعة للمديرية بأسعار مخفضة، وفي متناول محدودي الدخل.

وقال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، إن مخزن الجملة بمدينة رأس سدر يتوافر به كافة السلع الغذائية وغير الغذائية، لتوزيعها على تجار الجملة، والمنافذ التابعة للمديرية لبيعها للمواطنين بسعر الجملة.

وأكد أن المخزون الإستراتيجي للسكر بمخزن الجملة يتجاوز 250 يوم، و الزيت يتجاوز الـ 200 يوم، و المكرونة يتجاوز 75 يوم، و جميع السلع المتنوعة يتجاوز 3 شهور.

وأوضح أنه يجري ضخ هذه السلع بكميات كبيرة داخل فروع التجزئة التابعة للمديرية "دلتا ماركت" بأسعار مخفضة، بواقع كليو الدقيق 8 جنيه، زيت لتر 62 جنيه، كيلو السكر 30 جنيه، أرز عريض الكيلو 28 جنيه، كيلو المكرونة 23 جنيه.

وأشار إلى أن عدد المستفيد بمكتب تموين رأس سدر يبلغ 10025 مستفيد، بعدد بطاقات تموينية 3364 بطاقة، ويوجد بفرع جملة رأس سدر، 7 تجار تموينين، و 150000 ربط جمعيتي، و 600000 ربط تمويني.