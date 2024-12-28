نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد المدينة الجامعية بشارع فاروق

الشرقية - ياسمين عزت:



تفقد الدكتور هلال عفيفي نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، المدن الجامعية بشارع فاروق، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للطلبة والاطمئنان على أحوالهم، رافقه خلال جولته التفقدية، د. سيد سالم، الأمين العام للجامعة، يأتي في إطار الاهتمام المتزايد والحرص على تقديم أفضل التسهيلات للطلبة.

شملت الجولة زيارة مباني الطلبة، حيث تفقد د. هلال عفيفي غرف الإقامة والقاعات الدراسية وأماكن المعيشة بالإضافة إلى المطابخ، والمطاعم، ومخازن المواد الغذائية، بحضور د أمير سمير، المدير العام للمدن الجامعية، ود.أحمد سليم رئيس قسم رعاية الشباب ، وأ. أشرف شحات رئيس قسم تنسيق الحدائق، وأ.سماح حفظي مدير إدارة مدن الطالبات ، وأ. محمد بهنساوي مدير إدارة مدن الطلاب، وأ. أحمد سالم مدير مدينة البطراوي

وأشار عفيفي إلى ضرورة تطوير قاعات الدراسة وتجديد المقاعد، بهدف توفير بيئة أفضل تدعم العملية التعليمية، كما ناقش الخطة الاستثمارية لتطوير المباني وإنشاء ملاعب رياضية ومساحات جديدة لإقامة الطلاب.

من جانبه أوضح عفيفي حرص قطاع المدن الجامعية على تقديم خدمات مميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين، سواء في التغذية، أو الإقامة، أو الرعاية الطبية والاجتماعية، بما يضمن راحتهم وسلامتهم.



أجرى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حوارًا وديًا مع الطلبة، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة، مشيدًا بدور الجامعة في توفير بيئة تعليمية ومعيشية ملائمة لهم.