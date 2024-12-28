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موجة صقيع وأمطار.. كفر الشيخ تعلن استمرار الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

12:57 م السبت 28 ديسمبر 2024

دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، الاستمرار في رفع درجة الاستعداد على لمواجهة التغيرات المناخية.

ووفق البيان الصادر عن محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، كلف محافظ كفرالشيخ، ‏رؤساء الواحدات المحلية بالمراكز والمدن والقطاعات والأجهزة المعنية بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد، ورفع وكسح مياه الأمطار أولاً بأول.

ووجههم بتحسين منظومة النظافة، وتطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي، وصيانة صفايات الأمطار، وأعمدة وكشافات الإنارة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكانت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، تعرضت إلى موجة من الطقس السيئ ما بين رياح مصاحبة بموجة صقيع، وأمطار ما بين خفيفة ومتوسطة.

علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ موجة صقيع الطقس السيئ محافظة كفر الشيخ
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