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جامعة سوهاج تستضيف المجلس الأعلى للجامعات وتنظم ملتقى الاستثمار

10:53 ص السبت 28 ديسمبر 2024

الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

تستضيف جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، اليوم السبت، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات المصرية، وذلك بمقر الجامعة الجديد.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج في تصريحات صحفية أنه سيتم على هامش المجلس تنظيم ملتقى الاستثمار في البحث العلمي في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، ثم افتتاح عدد من الإنشاءات الجديدة.

وأضاف "النعماني" أنه سيتم خلال الزيارة افتتاح كلية طب وجراحة الفم و الأسنان، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، كلية الصيدلة، مبنى الاختبارات الإلكترونية، وبعض الافتتاحات بالمستشفى الجامعي الجديد وهى وحدة القسطرة العلاجية، عناية إصابات الرأس، عناية الأمراض الصدرية، وحدة مناظير الجهاز الهضمي، ووضع حجر الأساس لمستشفى الحروق.

جامعة سوهاج حسان النعماني المجلس الأعلى للجامعات أيمن عاشور وزير التعليم العالي
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