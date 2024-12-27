عامل النظافة عاكس خطيبة فرد الأمن.. تطور جديد في "خناقة المشرط" بمستشفى قنا الجامعي

قنا- عبدالرحمن القرشي:

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا، اليوم الجمعة، من القبض على اثنين من المتهمين في المشاجرة التي نشبت داخل مستشفى قنا الجامعي على خلفية معاكسة فتاة داخل المستشفى.

وبحسب التحقيقات الأولية، فقد نشبت المشاجرة بسبب قيام أحد المتهمين بمضايقة خطيبة المتهم الآخر، مما تسبب في اشتباك بالأيدي بينهما وتطور الأمر إلى استخدام أدوات حادة "مشرط طبي".

أسفرت المشاجرة عن إصابة ثلاثة أشخاص، أحدهم حالته خطيرة ومازال يتلقى العلاج داخل المستشفى، بينما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين الآخرين وحالتهما مستقرة.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم قنا يفيد بإصابة 3 شباب إثر مشاجرة بمشرط طبي داخل مستشفى قنا الجامعي.

تبين من التحقيقات إصابة كل من "ح" (22 عامًا)، عامل نظافة بمستشفى قنا الجامعي، بجروح في يديه، و"م.ع" (22 عامًا)، فرد أمن بالمستشفى، بجروح في الوجه وكسور في يديه ورجليه، بالإضافة إلى "م.ح" (27 عامًا)، الذي أصيب بقطع بالأوتار في يده اليمنى وحالته الصحية خطيرة، وكان يحاول فض المشاجرة بين الطرفين.

جرى ضبط عامل النظافة وفرد الأمن طرفي المشاجرة بعد إسعافهما والأخير تحت الملاحظة الطبية لخطورة حالته الصحية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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