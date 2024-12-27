غلق وإنذار 4 أفران.. تفاصيل حملة الفجر على مخابز المنوفية
12:27 م الجمعة 27 ديسمبر 2024
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المنوفية- أحمد الباهي:
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية وبالتنسيق مع إدارة التموين وحماية المستهلك حملة مكبرة للمرور علي المخابز البلدية، فجر اليوم الجمعة، ومرت على مخابز المدينة وكفر السكرية وطبلوها.
وأسفرت الحملة عن تحرير 53 محضر جنح مخالفة ما بين نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية، وغلق مخبز وإنذار بالغلق لعدد 3 مخابز لمخالفة الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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