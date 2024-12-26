لجنة فنية تكشف أسباب انقطاع مياه الشرب في أسوان

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أسوان - إيهاب عمران:

اكتشفت لجنة فنية، برئاسة اللواء ياسر عبد الشافي، معاون محافظ أسوان للمشروعات، خلال مرورها الميداني على خزان المحمودية، وجود تلف في المحبس العمومي بقطر 6 بوصات بجوار الخزان، ما تسبب في انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق.

وبحسب تعليمات محافظ أسوان، استُدعيت فرق الصيانة الفنية تحت إشراف المهندس عبد الصبور الراوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث نجحت الجهود في تركيب المحبس الجديد خلال وقت قياسي.

أُعيد ضخ مياه الشرب، ومن المتوقع أن تنتظم الشبكات وتغذي مناطق المحمودية والصداقة الجديدة، إضافة إلى المناطق السكنية الواقعة على طريق السادات، خلال ساعات.

وأوضح المهندس الراوي أن المحافظة حرصت على تلبية احتياجات المواطنين المتضررين أثناء أعمال الصيانة، من خلال الدفع بسيارات وفناطيس المياه لتوفير المياه بشكل مؤقت، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الذي تابع جهود الإصلاح لحظة بلحظة لضمان عودة الخدمة بشكل سريع وكامل.