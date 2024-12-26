ننشر أسماء مصابي حريق مصنع أسطوانات البوتاجاز بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

حصل "مصراوي" على أسماء المصابين في حريق مصنع تعبئة البوتاجاز بقرية شوشة التابعة لمركز سمالوط بالمنيا، والذي اندلع عصر اليوم الخميس، وتمت السيطرة عليه بمعاونة الأهالي وقوات الحماية المدنية.

وضمت أسماء المصابين كلاً من:

مختار عبداللطيف إبراهيم، 43 سنة

زين العابدين أحمد، 47 سنة

أحمد جمعة محمد، 40 سنة

أحمد حسن إبراهيم، 50 سنة

وجميعهم يقيمون بمركز سمالوط، وأصيبوا بحروق بالأيدي نتيجة مشاركتهم في إخماد الحريق، وتماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت بلاغاً بنشوب حريق داخل مصنع تعبئة البوتاجاز بقرية شوشة، ومحاولة العمال السيطرة عليه ومنع امتداده.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى الموقع، وتمكنت من إخماد الحريق بمساعدة العاملين، واستؤنف العمل بالمصنع بشكل طبيعي.

وذكر مصدر بالوحدة المحلية بمركز سمالوط أن الحادث أسفر عن إصابة أربعة عمال بحروق طفيفة أثناء إخماد الحريق، حيث تلقوا الإسعافات اللازمة وخرجوا من المستشفى سريعاً.

وأضاف المصدر أن المصنع استأنف عمله بشكل جزئي، بعد توقف أحد أقسامه مؤقتاً لحين انتهاء المعاينة الفنية من قبل الأجهزة الأمنية. وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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