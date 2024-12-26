بالصور.. مستشفى أسوان الجامعي يحتفل بعيد ميلاد طفل مريض

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أسوان - إيهاب عمران:

احتفل قسم الأطفال داخل مستشفى أسوان الجامعي بعيد ميلاد طفل مريض يخضع للعلاج من مرض مزمن في الرئة، والذي يلزمه التردد على قسم الأطفال بالمستشفى للحصول على جلسات التنفس بالأكسجين، والتي يداوم عليها حتى في منزله.

وكان الطفل معاذ قد أخبر الطبيبة أمل حسين بقسم الأطفال بموعد عيد ميلاده الذي اقترب، ولكنه كان حزيناً لأنه لن يستطيع الاحتفال به بسبب تزامن وقت تردده على المستشفى.

قرر أطباء القسم، أمل حسين، ومحمد محمود، وأحمد حسنين، بمعاونة ومشاركة أطقم التمريض، دينا سامي، وأسماء نجدي، وشيماء حربي، الاحتفال بعيد ميلاده بطريقتهم الخاصة تحت إشراف الدكتور بهاء الهواري، رئيس قسم الأطفال بالمستشفى.

وقد أحضروا تورتة خاصة للاحتفال بعيد الميلاد في مفاجأة سارة للطفل وأسرته، كما قدموا له بعض الهدايا الخاصة بهدف إدخال البهجة والسرور عليه، لتخفيف آثار الحالة النفسية لدى الطفل ومعاونته في تجاوز مرحلة العلاج الحالية للشفاء.