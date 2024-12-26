ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر في حملات تموينية بالشرقية

الشرقية -ياسمين عزت

وجه وكيل وزارة التموين مديري الإدارات التموينية التابعة يشدد بتكثيف الحملات التموينية علي الأسواق والمحال التجارية لمتابعة سير العمل وللوقوف على مدى التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتجارتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وفي هذه الإطار شنت إدارة تموين أبو كبير برئاسة محمد عبدالرحمن مدير الإدارة ومفتشي الإدارة بحملة تموينية وبالاشتراك مع حملة مباحث التموين وأسفر المرور على عدة محاضر، تم ضبط 10 أطنان سماد محسن بدون فواتير على الطريق الدائري.

من جانبها حررت الحملة عدة محاضر متنوعة لاصحاب محلات تجارية لعدم وجود فواتير للمواد الغذائية، كما تم ضبط بائع بقالة سجائر بدون فواتير وأخرى لعدم الاعلان عن الاسعار.

واصلت الحملة عملها الرقابي وحررت 149 محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة منها 108 محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية لوجود مخالفات ما بين نقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخابز تعمل بدون ترخيص و41 محضراً في مجال الأسواق.