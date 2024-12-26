السجن المؤبد لتاجر خردة اعتدى على طفلة بالشرقية

الشرقية -ياسمين عزت:



أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، قرارا بمعاقبة متهما بالسجن المؤبد لتعديه على طفلة، بنطاق صان الحجر، وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وأصدر الحكم المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبدالبارئ، وأمانة سر خالد إسماعيل وهشام محمود.

وكانت النيابة العامة أحالت القضية رقم 3764 لسنة 2024 جنايات مركز صان الحجر، المقيدة برقم 2597 لسنة 2024 كلى شمال الزقازيق، المتهم فيها "إ ع إ ال" 44 عاما، ويعمل تاجر خردة، ومقيم بمركز صان الحجر، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لتعديه على طفلة بالإكراه.