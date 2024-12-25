تعديل جدول امتحانات نصف العام للمواد غير المضافة للمجموع بمدارس القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، تعديل جدول امتحانات نصف العام للمواد غير المضافة للمجموع بكافة مدارس المحافظة للتعليم العام والرياضي والرسمي لغات والخاصة عربي ولغات.

وينشر "مصراوي" تعديلات جدول امتحانات نصف العام للمواد غير المضافة للمجموع في مراحل التعليم المختلفة ومدارس التعليم العام والرياضي والرسمي لغات والخاصة.

وأوضح بيان محافظة القليوبية أنه بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الأخوة المسيحيين لعام 2025 تقرر تعديل جداول الامتحانات (المواد غير المضافة) ليوم الأربعاء 1 يناير 2025 للمواعيد التالية:-

- الصف الثالث الابتدائي من يوم 1 يناير إلى 30 ديسمبر الجاري.

- الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من يوم 1 يناير إلى 2 يناير، ويوم 2 يناير إلى 4 يناير.

- الصف الثاني الابتدائي مجتمعي من يوم 1 يناير إلى 31 ديسمبر الجاري.

- الصف الثالث الابتدائي مجتمعي من يوم 1 يناير إلى 31 ديسمبر الجاري.

- الصف الثالث الإعدادي من يوم 1 يناير 2025 الى يوم 30 ديسمبر الجاري

- الصف الثالث الثانوى من يوم 1 يناير إلى يوم 29 ديسمبر الجاري.

- الصفين السابع والثامن الابتدائى صم من يوم 1 يناير إلى 30 ديسمبر الجاري.

- الصفين الأول والثاني الإعدادي مكفوفين من يوم 1 يناير إلى يوم 30 ديسمبر الجاري.