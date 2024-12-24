محافظ المنيا يسلم 140 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة

المنيا - جمال محمد:

سلم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، 140 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة، ضمن جهود الدولة لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وفقًا للقانون، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

أكد المحافظ أن تسليم العقود يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستعادة حق الدولة وتحقيق الاستقرار للمواطنين من خلال تقنين أوضاعهم وفق الإجراءات القانونية. وأشار إلى اهتمام الدولة بتقديم التسهيلات اللازمة للمستفيدين مع الالتزام بتطبيق القانون دون استثناء.

وشدد كدواني على ضرورة استغلال الأراضي التي تم تقنينها بشكل قانوني لدعم جهود التنمية المستدامة، ودعا المواطنين إلى الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي حددتها الدولة في هذا الإطار.

كما أشاد المحافظ بالجهود المبذولة من جميع الأجهزة المعنية في المحافظة لتيسير إجراءات التقنين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسهم في تحقيق التوازن بين حق الدولة والمصلحة العامة للمواطنين.