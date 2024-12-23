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محافظ الشرقية يستجيب لأهالي بسطا برصف الطريق الرئيسي (صور)

07:27 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    رصف الطريق الرئيسي
  • عرض 3 صورة
    رصف الطريق الرئيسي
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الشرقية - ياسمين عزت:

استجاب محافظ الشرقية، المهندس حازم الأشموني، لمطلب أهالي عزبة بسطا التابعة لمركز ديرب نجم، بشأن رصف الكوبري المؤدي إلى القرية، ليكون مساوياً لمنسوب الطريق الجاري رصفه ضمن مشروع "ديرب نجم ميت غمر".

وكان أهالي العزبة قد ناشدوا المحافظ في وقت سابق بتنفيذ رصف الكوبري لمنع تجمع مياه الأمطار التي كانت تعرقل حركة المرور. وتم البدء في أعمال الرصف بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل ورئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، حيث تم وضع المقايسات اللازمة للعمل.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ لمتابعة سير أعمال الرصف على طريق ديرب نجم ميت غمر، الذي يمتد من النقطة الثابتة مروراً بقرية شبرا صورة وصولاً إلى قرية أوليلة، ويجري تنفيذه بواسطة جهاز تعمير سيناء. يبلغ طول الطريق 6 كم ومتوسط عرضه 8 م، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 35 مليون جنيه.

من جانبه، أشاد المحافظ بجهود جهاز تعمير سيناء برئاسة اللواء وائل عبدالحي في تحسين البنية التحتية وتنفيذ مشروعات الرصف والتغطية بكفاءة، مثمناً التزام الجهاز بالتوقيتات المحددة، مشيراً إلى التطور الملحوظ في قطاع الرصف بالمحافظة.

رصف الطريق الرئيسي محافظ الشرقية حازم الأشموني عزبة بسطا
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