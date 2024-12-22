محافظ الأقصر يعقد لقاءً جماهيريًا مع أهالي منشأة العماري -صور

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الأقصر-محمد محروس:

عقد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، لقاءً جماهيريًا مع عدد من أهالي قرية منشأة العماري.

أكد المحافظ خلال اللقاء حرصه علي التواصل الفعال مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم، لافتًا إلي أهمية فتح قنوات تواصل بين الأهالي والتنفيذيين لحل المشاكل وتلبية المطالب وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة باتباع سياسة الباب المفتوح والاستماع لكافة الآراء والحرص علي تحقيق الصالح العام.

ومن جانبهم رحب الأهالي والمواطنين بزيارة المحافظ لقرية منشأة العماري ومنطقة الصعايدة، مؤكدين بحسب بيان صادر عن محافظة الأقصر، اليوم السبت، أن قريتهم تنعم بكافة الخدمات ويوجد بها كافة المرافق من صرف صحي ومياه وكهرباء وغاز طبيعي واتصالات، وأنهم ليس لديهم مطالب واحتياجات.

وقدم الأهالي الشكر لمحافظ الأقصر، علي زيارته معربين عن تقديره لهم، حيث حرص عمارة علي فتح نقاش معهم، استعرضوا خلاله رؤيتهم فيما يتعلق بملفات الأحوزة العمرانية وتراخيص البناء والتقنين واستكمال خطط تطوير البنية التحتية بالقرية في مرافق المياه والصرف الصحي والنهوض بها في كافة القطاعات أبرزها التعليم والصحة.