جامعة الزقازيق: ندوة توعوية حول الإسعافات الأولية بكلية الحقوق



الشرقية -ياسمين عزت:

عقدت كلية الحقوق بجامعة الزقازيق ندوة بعنوان الإسعافات الأولية تحت إشراف د.ممدوح المسلمي عميد الكلية، وبتنظيم د.شيماء عبد الغني عطا الله أستاذ القانون الجنائى ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في ظل مبادرات رئيس الجمهورية، فى إطار سلسلة الندوات التوعوية التى تتبناها الكلية لتنمية الوعي لدى الطلاب بقيادة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة.



أكد الدكتور ممدوح المسلمي على أهمية تلك الندوات فى رفع الوعي الصحي لدى الطلاب، وأن الكلية ترحب بأي أنشطة تثري ثقافة منسوبي الجامعة، مشيراً إلى أن تلك الندوات التوعوية تأتى ضمن مبادرة بداية، والتى تستهدف نشر ثقافة التوعية بكافة المجالات لتحقيق التنمية المستدامة.

استعرض الدكتور محمد حبيشي المدرس بكلية التمريض بالجامعة ومحاضر الندوة، مفهوم الإسعافات الأولية وأهميتها فى الحفاظ على حياة المصابين لحين وصول سيارات الإسعاف، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة وأساليب مساعدة المريض للتخفيف من حدة الأعراض وتجنب تدهور حالته الصحية، ودور المجتمع نحو الإسعاف لمساعدته فى تأدية دوره، مؤكداً ضرورة نشر الوعي الصحي بين الطلاب بجميع كليات الجامعة.

أكدت د.شيماء عطا الله أن الندوة لموضوع لا تقتصر أهميتها على الطلاب فحسب بل تستهدف إفادة أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالكلية، مؤكدة على حرص الكلية على استمرار تنظيم الندوات التوعوية لتبصير الطلاب وجميع العاملين بالعديد من القضايا الحياتية التي تصب في مصلحة العمل والمجتمع المحيط.