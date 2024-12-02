8 قوافل طبية مجانية خلال ديسمبر في الإسكندرية.. الأماكن والمواعيد

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تطلق مديرية الصحة في الإسكندرية، 8 قوافل طبية مجانية خلال شهر ديسمبر الجاري، للكشف على المواطنين وتقديم العلاج بالمجان بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن القوافل تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وكلف المحافظ، مديرية الشؤون الصحية بتكثيف القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، اليوم الاثنين، تقام القوافل الثمانية في الأماكن والمواعيد التالية:

- قافلة طبية بالبيطاش بحي العجمي يومي 3 و4 ديسمبر الجاري.

- قافلة طبية بقرية بنجر السكر 1 بمركز ومدينة برج العرب يومي 8 و9 ديسمبر.

- قافلة طبية بقرية بنجر السكر 2 بمركز ومدينة برج العرب يومي 10 و11 ديسمبر.

- قافلة طبية بقرية حارس بحي العامرية أول يومي 15 و16 ديسمبر.

- قافلة طبية بقرية الوقاد بحي العامرية أول يومي 17 و18 ديسمبر.

- قافلة طبية بقرية أبو صير بمركز ومدينة برج العرب يومي 22 و23 ديسمبر.

- قافلة طبية بقرية الهوارية بحي العامرية يومي 24 و25 ديسمبر.

- قافلة طبية بقرية الوفاء بحي العامرية يومي 29 و30 ديسمبر.