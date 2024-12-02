بلع لسانه فى الملعب.. أهالي قرية الحلمية بالشرقية يشيعون جنازة اللاعب "عمرو كالوشا"

الشرقية - ياسمين عزت:

شيع أهالي قرية الحلمية التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، جنازة لاعب كرة القدم "عمرو كالوشا" في مشهد جنائزي مهيب إلى مثواه الآخير وسط حضور كبير من مشجعي اللعبة وأبناء قريته.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية الحلمية على إثر وفاة اللاعب عمرو رضا رجب البالغ من العمر 20 عاما، والشهير بـ"عمرو كالوشا"، والذي وافته المنية أمس الأحد بسبب بلع لسانه في الملعب.

يذكر أن اللاعب "عمرو كالوشا"، لاعب الفريق الأول بمركز شباب ساحة ناصر، ويشارك بدوري القسم الرابع بمحافظة الشرقية، وذاع صيته في الوسط الرياضي في الفترة الأخيرة.

كان اللاعب يتلقى تدريبات في ملعب كرة القدم، إلا أنه سقط مغشيا عليه في أرض الملعب، ونُقل إلى أقرب مستشفى لتقديم الدعم الطبي له إلا أنه فارق الحياة.

في سياق متصل، أكد أهالي قرية الحلمية، أن اللاعب الراحل كان لقى نفس مصير شقيقه الأكبر لاعب كرة القدم الذي توفي قبل 7 سنوات بسكتة قلبية، وكان لاعب كرة قدم هو الآخر.

من جانبه نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشاب الرحل لاعب كرة القدم مقدما المواساة لأسرته.

ووجه وفد من مديرية الشباب والرياضة، لتقديم واجب العزاء لأسرة اللاعب الشاب الراحل في منزلهم بقرية الحلمية.