اليوم.. قطع مياه الشرب عن عدة مناطق في الإسكندرية بسبب كسر خط رئيسي

الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، قطع المياه عن عدة مناطق غربي المحافظة، بسبب حدوث كسر مفاجئ في خط رئيسي بطريق الإسكندرية الساحلي.

وأشار بيان صادر عن الشركة إلى حدوث كسر مفاجئ بالخط الناقل للمياه قطر 700 مم نتيجة أعمال حفر شركة السويدي للكابلات الكهربائية أمام الأمن المركزي بمنطقة الدخيلة بطريق "الإسكندرية – مطروح" الساحلي.

وأضافت الشركة أنه سيجري قطع المياه عن عدة مناطق بدءًا من منطقة الدخيلة وحتى الكيلو 21، وذلك لحين انتهاء أعمال إصلاح الخط المقرر أن تستغرق 6 ساعات.

وأكدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عودة مياه الشرب بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من عملية الإصلاح.