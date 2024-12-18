رسميًا.. بدء عمل القنصلية الافتراضية للولايات المتحدة الأمريكية بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت إيفينيا سيديريس، القائم بأعمال سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، عن بدء عمل القنصلية الافتراضية للولايات المتحدة الأمريكية في الإسكندرية.

وأكدت خلال لقاء صحفي عقدته بالإسكندرية اليوم الأربعاء؛ أن إطلاق مكتبا قنصليا افتراضيا من خلال الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية بمصر؛ يعد فرصة لتعزيز التواصل بين سكان الإسكندرية والسفارة الأمريكية من خلال إنشاء مكتب افتراضي جديد.

وأوضحت أن هذا المكتب سيسهم في تقريب السفارة من أهل الإسكندرية وزيادة جهود التواصل مع المدينة ومنطقة الساحل الشمالي عبر موقع إلكتروني يتيح للسفارة التواصل المباشر وعرض المبادرات والأنشطة الخاصة بالإسكندرية.

كما أشارت إلى أن القسم القنصلي في السفارة سيخصص أيامًا محددة لتقديم خدمات طلبات جوازات السفر وتسجيل المواليد وخدمات التوثيق للجالية الأمريكية الكبيرة في الإسكندرية، مما يوفر عليهم عناء السفر إلى القاهرة للحصول على الخدمات القنصلية الروتينية، بينما ستستمر خدمات التأشيرات في السفارة بالقاهرة فقط.

وأكدت سيديريس أنها ستقود فريق المكتب الافتراضي في الإسكندرية وستزور المدينة بانتظام للقاء سكانها في مختلف القطاعات مثل الحكومة والأعمال والتعليم والثقافة والصحة والتكنولوجيا والرياضة والفن.

وتهدف إلى إيجاد أفضل السبل لدعم الإسكندرية وأهلها بالتعاون مع القيادات الحكومية والقطاع الخاص في المدينة.

وأعربت عن التزامها بزيادة تفاعل السفارة الأمريكية ودعمها لأهل المنطقة، والسعي لتوسيع وتعزيز الروابط التجارية والتعليمية والثقافية مع الإسكندرية ومنطقة الساحل الشمالي.

وخلال حديثها، شاركت سيديريس جانبًا شخصيًا، حيث أشارت إلى أن لها روابط عائلية قديمة في الإسكندرية، إذ عاش بعض أجدادها اليونانيين في المدينة قبل العودة إلى اليونان، كما هاجر والداها إلى أمريكا في الستينيات والسبعينيات، وأعربت عن فخرها بتولي هذه المهمة في الإسكندرية.