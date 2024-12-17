محافظ الدقهلية يعتمد جدول امتحانات الدور الأول لجميع الصفوف (صور)

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الدقهلية - رامي محمود:

اعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، جدول امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2024/2025 لمراحل النقل في التعليم الأساسي والشهادة الإعدادية. وتشمل المراحل الصفوف (الثالث الابتدائي - الرابع الابتدائي - الخامس الابتدائي - السادس الابتدائي - الأول الإعدادي - الثاني الإعدادي).

وأوضح المحافظ أن الامتحانات ستبدأ في 11 يناير 2025 وتنتهي في 23 يناير 2025، مؤكدًا على ضرورة إنهاء كافة الاستعدادات للجان الامتحانات واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

من جانبه، أضاف الدكتور أشرف العربي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية ستبدأ في 11 يناير 2025 وتنتهي في 16 يناير 2025، بينما تبدأ امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية العامة والمهنية من 18 يناير 2025 وتنتهي في 23 يناير 2025.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه يتم حاليًا التنسيق مع الأجهزة المعنية من خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تكليفات محافظ الدقهلية الخاصة بالامتحانات.