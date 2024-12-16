محافظ المنيا: البنية التحتية للمحافظة قادرة على استيعاب طموحات المستثمرين

المنيا - جمال محمد:

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعًا مساء اليوم الاثنين مع اللواء حسام جعفر، رئيس الإدارة المركزية لجهاز الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار، حيث تم مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة وسبل تعزيز التعاون المشترك لجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز التنمية الصناعية والاقتصادية.

وأكد كدواني أن المنيا تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون وجهة استثمارية واعدة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تطوير البنية التحتية وتوفير التسهيلات اللازمة لدعم التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وفي الاجتماع، الذي حضره عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، استعرض المحافظ العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة مثل الزراعة والصناعة والخدمات، مشيرًا إلى مشروعات مطروحة مثل الحديقة الدولية بمدينة المنيا على مساحة 21 فدانًا بواجهة نيلية، حديقة 25 يناير، وقطع أراضٍ أخرى في مدينة المنيا الجديدة لإقامة مشروعات تجارية وترفيهية.

وشدد كدواني على أهمية تسهيل الإجراءات وتقديم كافة التيسيرات للمستثمرين، لضمان تطوير المشروعات الحالية وزيادة إنتاجيتها، مؤكدًا ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.

شارك في الاجتماع الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، والدكتورة رشا فؤاد، مدير إدارة الاستثمار، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين.