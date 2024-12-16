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مصرع طفل غرقاً بإحدى ترع مركز المنيا

01:03 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

غرق طفل- أرشيفية

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المنيا- جمال محمد:

لقي طفل مصرعه غرقاً، إثر سقوطه في ترعة قرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا، وجرى انتشاله بواسطة الأهالي.

وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، تلقت بلاغاً من أهالي قرية صفط الخمار، يفيد سقوط الطفل "ب م" 12 سنة، طالب، داخل ترعة القرية نتيجة اختلال توازنه ولهوه على حافتها.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، ونجح الأهالي في انتشال جثمان الطفل، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى المنيا العام.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأخذ أقوال الشهود.

مصرع طفل المنيا ترعة قرية صفط الخمار
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