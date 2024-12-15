دراسة الغلال تنهي حياة أربعيني في الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

توفي شخص يُدعى محمود جابر جاد الرب، يبلغ من العمر 40 عامًا، إثر تعرضه لحادث مروع داخل دراسة غلال بقرية 13 التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من مستشفى الفرافرة المركزي بوصول جثمان الضحية، الذي تعرض لإصابة قاتلة أثناء عمله نتيجة هرسه داخل الدراسة، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وجرى وضع الجثمان تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.