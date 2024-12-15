العثور على جثة مسن طافية على حافة مصرف في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

عثر عدد من أهالي تل عميرة في مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية على جثة مسن في العقد الثامن من عمره، ملقى على حافة مصرف، ما أثار حالة من الذعر بين السكان.

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد ببلاغ من بعض الأهالي إلى العقيد محمد جمعة، مأمور مركز شرطة بلقاس، بالعثور على جثة مسن على حافة مصرف تل عميرة.

انتقلت على الفور قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس، بقيادة المقدم محمد البنا، رئيس المباحث، بالإضافة إلى سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث. وبالفحص تبين أن الجثة تعود إلى شخص يدعى "عبدالمنعم أحمد إبراهيم"، في العقد الثامن من عمره، وقد تعرف عليه بعض الأهالي.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى بلقاس المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الحادث وملابساته.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للمعاينة والتحقيق، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، لمعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية.