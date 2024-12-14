تناولتا قهوة.. إصابة فتاتين بتسمم غذائي في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب فتاتان بتسمم غذائي، إثر تناولهما قهوة يشتبه في صلاحيتها، لدى أحد البائعين بمدينة بني سويف، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوصول"شهد.ع .ع"، 22 عامًا، وصديقتها "أشرقت.ع.ع"، 22 عامًا، إلى المستشفى التخصصي، مصابتين بمغص، وقيء، واشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهما قهوة فاسدة.

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهما، وحجزهما تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهما الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.