لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تناولتا قهوة.. إصابة فتاتين بتسمم غذائي في بني سويف

09:01 م السبت 14 ديسمبر 2024

تسمم غذائي - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب فتاتان بتسمم غذائي، إثر تناولهما قهوة يشتبه في صلاحيتها، لدى أحد البائعين بمدينة بني سويف، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوصول"شهد.ع .ع"، 22 عامًا، وصديقتها "أشرقت.ع.ع"، 22 عامًا، إلى المستشفى التخصصي، مصابتين بمغص، وقيء، واشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهما قهوة فاسدة.

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهما، وحجزهما تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهما الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.

تسمم غذائي بني سويف قهوة مديرية أمن بني سويف قهوة فاسدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
في واقعة مقهى وكالة الليمون.. النيابة الإدارية تستدعي 3 مديرين بحي الجمرك - صور

إعلان

إعلان

بلينكن: أمريكا كانت على اتصال مباشر مع هيئة تحرير الشام السورية
الأهلي ضد باتشوكا.. ماذا يحدث في الملعب 974؟ (تغطية خاصة صور وفيديو)