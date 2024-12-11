كنز مزعوم في المنور.. الحلم بالثروة يكاد يتحول إلى كابوس في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب شخصان بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، عقب انهيار الحفر عليهما أثناء التنقيب عن الآثار، بمدينة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إشارة من غرفة عمليات النجدة بانهيار حفرة على شخصين في منزل دائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

تبين أثناء قيام كل من "صلاح الدين. ا" 71 عامًا بالمعاش، ونجله "أدهم. ص" 31 عامًا موظف، "محمد. ح" 55 عامًا عامل بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار في منزل مكون من طابقين مشيد بالطوب الأحمر والأسمنت ملك الأول "مأهول بالسكان"، انهارت كمية من الأتربة على الأول والثاني داخل حفرة منور السلم الخاص بالمنزل، وتم انتشالهما.

نتج عن ذلك إصابة الأول والثاني بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ونقلهما لمستشفى سوهاج العام.

تم ضبط أدوات الحفر، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.