غدًا قطع الكهرباء لـ 4 ساعات ونصف في طور سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت هندسة كهرباء مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، في بيان لها اليوم، عن قطع التيار الكهربائي غدًا الأربعاء عن بعض المناطق بالمدينة، لإجراء الصيانة الدورية المبرمجة التي كان من المقرر إجراؤها اليوم ولكن جرى تأجيلها إلى الغد، نظرًا لحدوث عطل في الجهد المتوسط.

وأوضح البيان أن برنامج الصيانة الدورية سيُجرى بداية من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 2:00 عصرًا.

وأشار إلى أنه سيجري قطع التيار الكهربائي عن 7 مناطق، وهي: حي الروضة، حي المروة، حي مبارك القديم، نادي الهجن، بنزينة الوادي، منطقة الوادي بجوار الكمين، وادي ميعر، بالإضافة إلى المخابز والمدارس والمحلات الواقعة في نطاق هذه المناطق.

وناشدت هندسة كهرباء الطور المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية حتى استقرار التيار الكهربائي.