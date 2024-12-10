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إزالة موقف سيارات ديروط بعد فاجعة الميكروباص الغارق

07:02 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    موقف سيارات ديروط
  • عرض 22 صورة
    موقف سيارات ديروط
  • عرض 22 صورة
    موقف سيارات ديروط
  • عرض 22 صورة
    موقف سيارات ديروط
  • عرض 22 صورة
    موقف سيارات ديروط
  • عرض 22 صورة
    موقف سيارات ديروط
  • عرض 22 صورة
    موقف سيارات ديروط
  • عرض 22 صورة
    موقف سيارات ديروط
  • عرض 22 صورة
    موقف سيارات ديروط
  • عرض 22 صورة
    موقف سيارات ديروط
  • عرض 22 صورة
    موقف سيارات ديروط
  • عرض 22 صورة
    موقف سيارات ديروط
  • عرض 22 صورة
    موقف سيارات ديروط
  • عرض 22 صورة
    موقف سيارات ديروط
  • عرض 22 صورة
    موقف سيارات ديروط
  • عرض 22 صورة
    موقف سيارات ديروط
  • عرض 22 صورة
    موقف سيارات ديروط
  • عرض 22 صورة
    موقف سيارات ديروط
  • عرض 22 صورة
    موقف سيارات ديروط
  • عرض 22 صورة
    موقف سيارات ديروط
  • عرض 22 صورة
    موقف سيارات ديروط
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أسيوط - محمود عجمي:

في خطوة عاجلة، باشرت الوحدة المحلية بمركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، إزالة موقف سيارات الأجرة بمدينة ديروط من موقعه الحالي بجوار الترعة الإبراهيمية، وذلك على خلفية حادث انقلاب الميكروباص المأساوي.

وأصدر اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، قرارًا بنقل موقف الأجرة إلى موقع موقف سيارات قرى ديروط غرب، بعد وقوع الحادث، حيث انزلقت السيارة من الموقف إلى الترعة المجاورة نتيجة رجوعها للخلف لأسباب لم تُعرف بعد.

كما أعلن المحافظ عن صرف تعويضات مالية تشمل:

50 ألف جنيه لكل رب أسرة متوفى.

25 ألف جنيه لأسرة كل فرد متوفى.

5 آلاف جنيه لكل مصاب في الحادث.

تأتي هذه الإجراءات في أعقاب حادث انقلاب الميكروباص في مياه الترعة الإبراهيمية بمركز ديروط، ما أسفر عن خسائر في الأرواح وإصابات متعددة.

فاجعة الميكروباص الغارق إزالة موقف سيارات ديروط انقلاب الميكروباص المأساوي مدينة ديروط بمحافظة أسيوط
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