صحة السويس: لا وفيات بين مصابي حادث التصادم في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

أكد الدكتور اسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس، إن جميع المصابين في حادث تصادم سيارتين ميني باص ونقل على طريق "الأدبية - السويس" يتلقون العلاج بمجمع السويس الطبي وحالاتهم مستقرة، مضيفًا في تصريحات لمصراوي، أن الإصابات كلها بسيطة تراوحت بين سحجات وكدمات متفرقة بالوجه والجسد، باستثناء حالتين فقط (متوسطتين)، نافيًا تسجيل أي حالة وفاة بالحادث.

وأوضح مصدر طبي مسؤول في السويس أن رجال الإسعاف نقلوا 15 مصابًا من موقع الحادث، ولم يسجلوا أي حالة وفاة سواء بموقع التصادم أو بعد نقل المصابين إلى المستشفى.

وأضاف المصدر أن 13 عاملًا من المصابين تراوحت إصاباتهم بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسد، واثنين فقط هم أحمد محمود محمد ومحمد أحمد رمضان أصيبا بكسر في العمود الفقري، ويخضعان لبرتوكول العلاج اللازم بمجمع السويس الطبي، حيث تم نقلهم إلى القسم الداخلي تمهيدًا لإجراء تدخل جراحي لهما.

وتلقى مرفق إسعاف السويس بلاغًا من قائدي السيارات على طريق الأدبية المتجه إلى السويس، بتصادم بين سيارتين ميني باص وشاحنة، حيث وجه الدكتور مينا فوزي مدير مرفق الإسعاف بالدفع بـ 10 سيارات إسعاف لموقع الحادث.

وأفادت المعاينة أن سيارتين ميني باص يستقلهما عمال تابعين لشركتي فيوتشر للأسمدة وإفكو مصر للزيوت، تحملان لوحات " ط وج 4892" و"ط و ج 4629"، عائدتين إلى السويس، اصطدمتا ببعضهما، بسبب السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات، وما لبث السائقين أن أدركا الحادث حتى لحقت بهما شاحنة تحمل لوحات "م د هـ 7541" لتصطدم بمؤخرة ميني باص، ثم اصطدمت بالشاحنة من الخلف دراجة نارية تحمل لوحات "ط ف ب 9687"، وتهمشت بسبب قوة التصادم.

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