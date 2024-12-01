بسبب الشهرية.. عاطل يذبح ابن عمه في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

ذبح عاطل ابن عمه بسكين، وأرداه قتيلًا في الحال، إثر خلاف نشب بينهما اليوم الأحد، في قرية حمور الجديدة التابعة لمركز الدلنجات في محافظة البحيرة.

وكان مركز شرطة الدلنجات، تلقى بلاغا بتعدي عاطل على ابن عمه، مستخدما آلة حادة "سكين"، ومفارقته الحياة، بالانتقال إلى مكان الواقعة تبين مصرع الشحات.ح.ع.ال، 64 عاماً، مقيم قرية حمور الجديدة، على يد نجل عمه "عبدالناصف .ع.ا" إثر اعتقاده أنه وراء منع شقيقه من إرسال مبلغ مالي كان يرسله له شهريًا كمساعدة لعدم عمله.

وجرى ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وانتقل فريق من جهات التحقيق لمناظرة الجثمان، والتصريح بدفن الجثة عقب العرض على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة وظروفها وملابساتها.