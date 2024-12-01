المصرف المتحد يكرم حفظة القرآن الكريم برأس سدر -صور

جنوب سيناء - رضا السيد :

كرم المصرف المتحد، اليوم الأحد، حفظة القرآن الكريم بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، بحضور محمد حامد، رئيس المدينة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين المصرف المتحد و محافظة جنوب سيناء.

وأقيمت الاحتفالية تحت إشراف المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء، و تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وقالت جيهان أبو حسين، نائب المدير العام لقطاع المسئولية المجتمعية والاستدامة بالمصرف المتحد، إن التوجه العام لتنظيم مسابقة القرآن الكريم هذا العام جاء تدعيما لفكرة خلق نموذج متكامل للشباب المعاصر المتعلم والمسلح بأحدث النظريات العلمية المعاصرة، مع الحفاظ على قواعد وأصول دينه وشريعته.

وأوضحت أن المسابقة السنوية لحفظة القرآن الكريم، تضمنت هذا العام تطور كبير على صعيد التنظيم العام من خلال وضع الشروط والقواعد، وتوحيد المعايير للاختبارات لضمان جودة المسابقة بالتعاون مع الأزهر الشريف، مقدمة الشكر رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد و محافظ جنوب سيناء لحرصهم الدائم على تكريم حفظة القرآن الكريم.

وأشارت إلى أنه جرى إعداد وتشكيل لجان أولية ونهائية مخصصة لإجراء الاختبارات بالمحافظات، لتحديد مستوى المتسابقين، إلى جانب تحديد مستوى المتسابقين المجودين للقرآن من الحافظين فقط، وتلتها لجان مركزية لإجراء التصفية الثانية بين المتسابقين ثم لجنة رئيسية عليا لاختيار المتسابقين الأوائل.

وقدم رئيس مدينة رأس سدر، الشكر والتقدير للمصرف المتحد على تعاونهم البناء مع المحافظة، مشيرا إلى أن مستقبل هذه الأمة سيظل مرهونا بشبابها وقدرتهم على التطوير والتحسين المستمر من أنفسهم اجتماعيا وعمليا، ومواكبة التكنولوجيا العالمية.

وأعرب عن سعادته البالغة بزيادة عدد المتقدمين للمسابقة كل عام، بما يدلل على الإيمان بضرورة رعاية الثقافة الدينية وغرسها في جيل قوي قادر على العمل والعطاء.